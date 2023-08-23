Энтузиасты решили устроить крупнейшие за 50 лет поиски Лохнесского чудовища

В Шотландии устроят крупнейшие за 50 лет поиски Лохнесского чудовища

Энтузиасты из разных стран решили собраться в Великобритании на крупнейшие за 50 лет поиски чудовища озера Лох-Несс. Об этом сообщает The Guardian.

В течение двух дней сотни энтузиастов, которые приедут на шотландское озеро Лох-Несс, будут при помощи дронов с инфракрасными камерами и гидрофонов искать тепловые и звуковые сигналы под водой. Примечательно, что такое оборудование ранее никогда не применялось для исследования озера.

Организацией мероприятия занялся Центр Лох-Несс. Алан МакКенна из команды исследователей Лох-Несс будет каждое утро инструктировать волонтеров о том, на что стоит обратить внимание. Первое зафиксированное наблюдение чудовища в озере Лох-Несс случилось 90 лет назад, когда менеджер отеля в деревне Драмнадрочит якобы увидела «водяное чудовище». С тех пор миф о Лохнесском монстре только укрепился.

На протяжении многих лет ученые и любители безуспешно пытались найти доказательства существования в озере глубиной 230 метров доисторической морской рептилии.

Ранее сообщалось, что британская букмекерская контора William Hill пообещала награду в миллион фунтов стерлингов тому, кто предъявит доказательства существования лохнесского чудовища. Букмекеры обещали предоставить всем желающим 50 тысяч фотоаппаратов, с помощью которых можно будет запечатлеть чудовище.

