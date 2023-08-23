Мужчина впервые сыграл в лотерею и выиграл 31 миллион рублей

Американец впервые сыграл в лотерею и сорвал джекпот в 331 тысячу долларов

Житель американского города Клинтон, штат Северная Каролина, впервые решил попытать удачу в лотерее и сразу же сорвал джекпот. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Майкл Ивз с помощью мобильного приложения купил билеты Cash 5. «Это был первый раз, когда я сыграл в эту лотерею», — утверждает мужчина.

На следующее утро он проверил результаты розыгрыша и обнаружил, что выиграл 331 тысячу долларов (31,2 миллиона рублей). Убедившись, что он действительно стал победителем, американец начал обсуждать с женой, куда потратить деньги.

Денежный приз поможет ему погасить ипотеку на дом и выплатить кредит за машину. Часть денег Ивз также планирует пожертвовать церкви и на благотворительность.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал джекпот в лотерею и узнал, что стал миллионером, только через месяц после розыгрыша. Победитель сказал, что планирует положить деньги на депозитный счет в банке.