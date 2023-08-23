Мужчина семь лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа и сорвал куш

В США мужчина заполнял лотерейные билеты днями рождения членов семьи и выиграл

Житель американского города Уинстон-Сейлем, штат Северная Каролина, сорвал куш после того, как семь лет вписывал в лотерейные билеты одни и те же числа. Об этом сообщает NC Education Lottery.

Пол Кодилл ежедневно покупал билеты лотереи Lucky for Life и всякий раз заполнял их одинаково. «Все числа — это даты дней рождения членов моей семьи», — рассказывает он.

Недавно выпала именно такая числовая комбинация. В результате мужчина выиграл 390 тысяч долларов (36,6 миллиона рублей). «Сначала я подумал, что это, наверное, ошибка. Не мог уснуть всю оставшуюся ночь», — признался он.

Кодилл заявил, что уже знает, куда потратит полученную сумму. «Теперь я наконец смогу расплатиться за свой дом», — говорит он.

Ранее сообщалось, что жительница США 20 лет играла в лотерею одним и тем же набором чисел с датами рождения своих родных и сорвала джекпот. Женщина надеется потратить часть выигрыша на поездку в Италию, где родился ее прапрадед.