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01:49, 23 августа 2023Россия

Медведев оценил «разобранную по винтику» трофейную западную технику

Медведев: ничего особенного в трофейной западной технике нет, Россия может лучше

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил «разобранную по винтику» трофейную западную технику и оружие, переданные Украине. Его статья опубликована на сайте aif.ru.

«Ничего в нем особенного нет. Можем так же или лучше», — заявил политик.

По словам Медведева, российский военно-промышленный комплекс имеет значительный потенциал, который был продемонстрирован на форуме «Армия-2023», он способен полностью обеспечивать нужды специальной военной операции.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что западная техника оказалась «далеко не безупречной». Это подтверждает, в частности, выставка трофеев на форуме «Армия-2023», подчеркнул глава Минобороны.

Депутат Госдумы Андрей Гурулев отметил, что опыт спецоперации показал, что ни натовское оружие, ни стратегия альянса не приспособлены к ведению боевых действий против такого противника, как Россия.

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    Марина Совина
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