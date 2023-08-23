Медведев заявил о войне НАТО против России

Медведев заявил, что НАТО ведет полноценную войну против России

НАТО ведет полноценную войну против России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье в издании «Аргументы и факты».

По словам политика, Североатлантический альянс «увяз в ней по самые уши». «"Гибридная", но абсолютно полноценная война, которую НАТО ведет с нами сейчас на Украине руками киевского режима», — указал автор.

Ранее Медведев заявил, что удары со стороны Украины по гражданским объектам наносятся из-за отсутствия успехов в ходе контрнаступления. Он отметил, что градус напряжения в украинском обществе растет, а Запад, по его мнению, проявляет нетерпение в связи с неудачами в ходе контрнаступления.