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17:57, 23 августа 2023Забота о себе

Некоторым людям посоветовали отказаться от дынь

Диетолог Соломатина: от употребления дынь лучше отказаться людям с болезнями ЖКТ

Фото: Elena Mozhvilo / Unsplash

Некоторым людям лучше отказаться от употребления дынь, рассказала диетолог Елена Соломатина. Ее слова цитирует «Вечерняя Москва».

Соломатина заявила, что дыни противопоказаны диабетикам и тем, у кого имеются болезни желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). При этом даже относительно здоровым людям врач посоветовала не употреблять дыню в пищу на сытый желудок, поскольку это может спровоцировать брожение и расстройство пищеварения.

Также Соломатина назвала способ отличить полезную дыню от опасной. По ее словам, у «напичканного» нитратами плода есть твердые прожилки. «Насыщенный химикатами продукт опасен для здоровья. Особенно он вреден для детей, пожилых людей и беременных, а также для тех, кто имеет хронические недуги», — предупредила диетолог, уточнив что нитраты могут трансформироваться в нитриты, нарушающие обмен веществ.

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Ранее Соломатина перечислила признаки опасных арбузов. Диетолог рекомендовала не есть плотные части плода, поскольку именно в корке скапливаются вредные для здоровья вещества.

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    Александра Лисица
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