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16:04, 7 августа 2023Забота о себе

Врач назвала признаки опасных для здоровья арбузов

Диетолог Соломатина: у плохого арбуза на кожице имеются желтовато-белые прожилки

Фото: Unsplash

Арбузы с большим содержанием нитратов снижают уровень кислорода в организме и вредят состоянию здоровья, считает врач-диетолог Елена Соломатина. Признаки опасных арбузов она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Соломатина предупредила, что не следует есть плотные части плода, поскольку именно в корке скапливаются вредные для здоровья вещества. «У плохого плода имеются на кожице желтовато-белые прожилки, мякоть у такого арбуза твердая и не сахаристая», — рассказала диетолог.

Также, по ее словам, следует насторожиться, если мякоть арбуза имеет слишком насыщенный цвет. Врач объяснила, что некоторые производители используют красители, чтобы придать плодам более привлекательный вид.

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Людям с хроническими заболеваниями Соломатина рекомендовала совсем отказаться от арбузов. По ее словам, из-за летнего лакомства пациенты с диабетом, мочекаменной болезнью, аденомой предстательной железы, сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта могут почувствовать недомогание и ухудшение общего состояния.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников оценил вред арбузных косточек. Специалист сообщил, что они не вредны для организма.

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    Екатерина Улитина
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