Мэр Харькова возложил цветы в День освобождения города от немецких захватчиков

Мэр Харькова Терехов возложил цветы в День освобождения города от немецких войск

Украинский мэр Харькова Игорь Терехов возложил цветы к Мемориалу славы в День освобождения города от оккупационных войск нацистской Германии, заявив, что не откажется от этой традиции никогда. Об этом Терехов сообщил в Telegram.

«Есть традиции, от которых мы не откажемся никогда. Вечное почтение воинам, которые 80 лет назад освободили Харьков от нацистских оккупантов», — написал он.

В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Праздник будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.