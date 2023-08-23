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15:55, 23 августа 2023Бывший СССР

В МИД пообещали Киеву ответ на удары беспилотников по российским городам

МИД пообещал решительный ответ российской армии на атаки Киева беспилотниками
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России дадут Киеву ответ на удары беспилотников по гражданским объектам, расположенным в российских городах. Заявление представителя Министерства иностранных дел (МИД) Марии Захаровой опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

По ее словам, правоохранительные органы Российской Федерации обратят пристальное внимание на
«подобные преступные действия неонацистского киевского режима», который НАТО превратил в инструмент противостояния с Москвой.

«Не оставят их без ответа и наши вооруженные силы, выполняющие сверхважные задачи по денацификации и демилитаризации Украины», — заключила Захарова.

Ранее стало известно о сбитии беспилотников в Москве и Подмосковье. Обломки сбитого дрона повредили частный дом в Химках. Один из беспилотников попал в строящееся здание «Москва-сити».

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