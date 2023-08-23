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14:15, 23 августа 2023Россия

Российская армия пресекла деятельность двух украинских ДРГ близ Ровнополя

МО: ВС России пресекли деятельность двух украинских ДРГ близ Ровнополя в ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия пресекла деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) близ населенного пункта Ровнополь Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили журналистам в среду, 23 августа, в Минобороны.

В ведомстве отметили, что на южнодонецком направлении ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось нанести поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное ДНР.

По сведениям Минобороны, потери украинской стороны на данном направлении составили до 145 бойцов. Также противник потерял танк, три автомобиля и американскую самоходную гаубицу М109 Paladin.

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22 августа российское оборонное ведомство доложило, что авиация и артиллерия нанесли поражение четырем скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины в ДНР.

Еще раньше российские военнослужащие сорвали попытку украинской стороны провести разведку боем в Запорожской области.

Тогда противник лишился одного танка, трех боевых бронированных машин, двух пикапов, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства, двух орудий «Гиацинт-Б» и самоходной гаубицы «Акация».

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    Анна Щербакова
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