Названа мишень на Украине для российских сил

WSJ: западная техника на Украине оказалась легкой мишенью для российских сил

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не помогает западное вооружение, так как российские войска его уничтожают. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal (WSJ).

«Войска бросают американскую технику, так как она оказалась легкой мишенью для российской артиллерии», — говорится в материале.

Отмечается, что переданные Киеву западные танки и техника были неспособны передвигаться под постоянным огнем российских вертолетов, противотанковых ракет и артиллерии, когда украинская армия начала контрнаступление в июне. По мнению журналистов, войска России не отступят.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский рассказал, что контрнаступление ВСУ идет очень сложно. Глава государства также упомянул тысячи мин, установленных на участках фронта. По словам Зеленского, он ежедневно получает доклады о тенденции, согласно которой ВСУ «двигаются вперед понемногу».

