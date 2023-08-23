Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить

Украинский политик Виктор Медведчук предрек неизбежную гибель Украины в своей колонке на платформе «Смотрим».

Как подчеркнул Медведчук, за почти 32 года существования Украина дошла до «раскрученной» инфляции, долгового кризиса, а также рекордного дефицита бюджета, сырьевой структуры экспорта и ВВП. «Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего», — констатировал он.

Политик обратил внимание, что Украина единственная из всех стран постсоветского пространства так и не вышла на уровень ВВП 1990 года, а политическая элита страны «в массе своей предала, в первую очередь, свой народ». «Гибель Украины как государства уже не остановить. Его по факту уже нет. Не может страна долго существовать с таким управлением и политическими традициями», — отметил Медведчук. По его словам, страну нельзя построить «на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости», однако «другого украинская элита предложить народу не может».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет преодолеть все имеющиеся вызовы в том случае, если объединится с близкими ей по духу народами Белоруссии и России.