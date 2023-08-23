Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:35, 23 августа 2023Бывший СССР

Медведчук предрек неизбежную гибель Украины

Медведчук заявил, что гибель Украины уже не остановить
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский политик Виктор Медведчук предрек неизбежную гибель Украины в своей колонке на платформе «Смотрим».

Как подчеркнул Медведчук, за почти 32 года существования Украина дошла до «раскрученной» инфляции, долгового кризиса, а также рекордного дефицита бюджета, сырьевой структуры экспорта и ВВП. «Международные рейтинги показывают, что из технологического и экономического гиганта Украина за годы независимости превратилась в сырьевую страну — самую отсталую и самую бедную страну в Европе. Страну без будущего», — констатировал он.

Политик обратил внимание, что Украина единственная из всех стран постсоветского пространства так и не вышла на уровень ВВП 1990 года, а политическая элита страны «в массе своей предала, в первую очередь, свой народ». «Гибель Украины как государства уже не остановить. Его по факту уже нет. Не может страна долго существовать с таким управлением и политическими традициями», — отметил Медведчук. По его словам, страну нельзя построить «на основе обид, глупости, фанатизма и жестокости», однако «другого украинская элита предложить народу не может».

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Украина сможет преодолеть все имеющиеся вызовы в том случае, если объединится с близкими ей по духу народами Белоруссии и России.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны версии причин крушения самолета Пригожина

    Минобороны отчиталось об уничтожении двух беспилотников ВСУ в Брянской области

    Суд арестовал организатора диггерской экскурсии в Москве

    Байден с семьей посетил занятие по пилатесу

    Ракета КНДР перелетела через территорию Японии

    Медведчук предрек неизбежную гибель Украины

    Медведев раскритиковал Маска из-за новой функции в Twitter

    Стали известны предполагаемые пассажиры разбившегося под Тверью самолета

    В российском городе грузовик сбил трех детей-велосипедистов во время тренировки

    Москвич зарезал жену на глазах у малолетней падчерицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости