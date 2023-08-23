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16:35, 23 августа 2023Россия

Врио главы Запорожья обещал «много интересного» на СВО после встречи с Путиным

Врио главы Запорожья Балицкий: на СВО осенью будет «много интересного»
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Осенью в рамках специальной военной операции (СВО) будет «много интересного». Об этом после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий, его слова приводит РИА Новости.

По словам Балицкого, президент подтвердил ему, что Россия еще не развернула всех своих мощностей в рамках СВО.

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«Что могу сказать после разговора с президентом — внушило мне очень высокое доверие. Я получил подтверждение слов, когда президент сказал: "Мы еще ничего не начинали"», — приводит агентство слова чиновника.

О встрече Путина с Балицким стало известно в ночь на 23 августа. Балицкий рассказал Путину о планах развития региона, а глава государства, в свою очередь, дал обещание поддержать программу развития области.

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    Марк Леонов
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