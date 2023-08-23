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17:51, 23 августа 2023Россия

Объявлена программа МУФ в Гостином дворе на выходные

На Мосурбанфоруме в Гостином дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ-2023) в Гостином дворе в выходные пройдут концерты и мастер-классы. Об этом сообщается на сайте форума.

В субботу гости смогут послушать лекцию психолога Марка Бартона, посмотреть выступление пианистки Валентины Лисицы, посетить музыкальный вечер камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством дирижера Юрия Башмета и узнать о работе в системе по проведению финансовых расследований «Графус».

В воскресенье посетителей площадки пригласят поработать над речевым имиджем с автором курсов по голосу и речи Седой Каспаровой, принять участие в творческих мастер-классах и сразиться в кибертурнирах. Также в Гостином дворе проведут обзорные экскурсии, на которых гостям расскажут об экспозиции интерактивного мультимедийного пространства, посвященной развитию здравоохранения, образования и других отраслей социальной сферы. Подробная программа представлена на сайте МУФ.

Московский урбанистический форум продлится до 10 сентября. Параллельно с деловой программой в рамках мероприятия проходит Urban Fest — открытый фестиваль с концертами, выставками, лекциями и мастер-классами. В городе работают четыре крупные площадки. Все мероприятия можно посетить бесплатно, для участия в некоторых событиях потребуется регистрация.

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    Варвара Родикова
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