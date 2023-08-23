Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:22, 23 августа 2023Бывший СССР

Президент Литвы прибыл на Украину

Президент Литвы Науседа прибыл в Киев отпраздновать День независимости Украины

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины 24 августа, а также для участия в саммите «Крымская платформа». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», — написал президент. Он также подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Науседа также заявил на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Науседа призывал НАТО назвать точную дату вступления Украины в альянс. Он также одобрил тот факт, что в отношении Киева не будет применяться требование соблюдать План действий по членству.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области

    Недавно отправленную на фронт мощную бригаду ВСУ уличили в потере техники

    Разрушенный дом и другие последствия взрыва БПЛА в Химках попали на видео

    Москвичам рассказали о погоде в последние выходные лета

    Президент Португалии впервые приехал в Киев

    В России запустили новый мегапроект

    В Крыму предложили первыми нанести удар по главе украинской разведки из-за угроз

    ФСБ предотвратила проникновение украинских диверсантов в Брянскую область

    Хлои Кардашьян показала фигуру в прозрачном платье

    Изъятый из гаража россиянина арсенал с оружием и гранатами попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости