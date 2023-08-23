Президент Литвы прибыл на Украину

Президент Литвы Науседа прибыл в Киев отпраздновать День независимости Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев на празднование Дня независимости Украины 24 августа, а также для участия в саммите «Крымская платформа». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter).

«Вернулся в Киев, чтобы отпраздновать День независимости Украины вместе с братским украинским народом», — написал президент. Он также подчеркнул, что Литва продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Науседа также заявил на своей странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Науседа призывал НАТО назвать точную дату вступления Украины в альянс. Он также одобрил тот факт, что в отношении Киева не будет применяться требование соблюдать План действий по членству.