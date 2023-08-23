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10:33, 23 августа 2023Экономика

Российских чиновников начнут набирать с помощью нейросетей

«Ведомости»: Минцифры создаст нейросеть для найма сотрудников в правительство

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Правительство объявило о начале эксперимента по набору сотрудников на госслужбу с помощью нейросетей. Он начнется 1 сентября 2023 года, сообщает газета «Ведомости».

Рекрутинговую платформу с технологией искусственного интеллекта (ИИ) создаст Минцифры. Она позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции. Эксперимент продлится до 1 ноября 2024 года, на первом этапе к нему подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэкономразвития и подведомственные им организации.

Через платформу «Госкадры» желающие смогут откликаться на вакансии, размещать резюме, проходить обучающие курсы, а ведомства смогут следить за потребностями в сотрудниках, искать и отбирать кандидатов, ставить для них задачи и оценивать эффективность и результат работы, отмечают источники в ведомстве.

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Новый механизм может помочь в формировании кадрового резерва госслужащих, объяснил гендиректор SuperJob Алексей Захаров. Например, он позволит отфильтровать из 800—1000 сотрудников уровня начальника отдела федерального министерства подходящих на более высокую должность и оперативно сравнить их между собой. Сейчас решение о том, какие сотрудники могут попасть в кадровый резерв, принимает человек, однако эти функции можно передать ИИ, заявил эксперт.

Ранее нейросеть YandexGPT привлекли к помощи продавцам маркетплейсов. Пользователи могут создавать описание товаров с помощью генеративной нейросети нового поколения от «Яндекса». По словам авторов платформы, разработка за несколько секунд способна создать качественный продающий текст.

Из-за развития нейросетей в ближайшие пять лет на рынке будут востребованы специалисты по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению. К этому привело появление инструментов вроде ChatGPT и Midjourney (нейросеть, создающая изображения по описанию), отметили в исследовании Всемирного экономического форума (ВЭФ) под названием «Будущие профессии».

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    Вячеслав Агапов
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