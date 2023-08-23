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15:29, 23 августа 2023Ценности

Нелепую деталь на фото Эмили Ратаковски с собакой высмеяли в сети

Кадр: @newyorksrealpap

Американскую супермодель Эмили Ратаковски высмеяли в сети за нелепые фото с собакой. На комментарии, опубликованные в соцсетях, обратили внимание журналисты Page Six.

Папарацци сфотографировали манекенщицу на прогулке с псом Коломбо в Нью-Йорке. Знаменитость была одета в белый кроп-топ, который оголял ее живот, и широкие брюки цвета хаки с черным ремнем. Среди прочего она надела кепку люксового бренда Gucci и солнцезащитные очки, а в качестве обуви предпочла кроссовки марки Salomon.

Внимание пользователей сети привлекла одна деталь на упомянутых снимках. Поклонники заметили, что Ратаковски специально позирует на камеру даже во время выгула собаки. «Это так печально. Она держит лицо даже во время обычных занятий». «Представляю, как ей было некомфортно», «Обожаю, когда Рата напрягает пресс, чтобы снимки папарацци даже во время ее прогулки с собакой получились красивыми», «Девочки выгуливают своих собак рядом с домом возлюбленного», — шутили они.

В январе Эмили Ратаковски подвергла папарацци критике за постоянное вмешательство в ее личную жизнь. Манекенщица обвинила массмедиа в своем одиночестве, подчеркнув, что папарацци не дают ей ходить на свидания.

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    Карина Черных
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