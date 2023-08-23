Полковник заявил о невыполнении ВСУ трех условий удачного контрнаступления

Полковник Матвийчук: у ВСУ нет ресурсов для успешного наступления

Решающее наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое может произойти в преддверии осеннего ухудшения погодных условий, не имеет больших шансов на успех ввиду того, что стране не удалось достичь превосходства на земле и в воздухе. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Для того, чтобы решить проблему наступательных действий в рамках конфликта с любым противником, необходимо выполнить три условия: завоевать воздушное превосходство, огневое превосходство, подавляющее превосходство на земле. Ничего из этого Украине достичь не удалось», — считает Матвийчук.

Он допустил, что ВСУ могут выполнять определенные маневры, но это не повлияет на устойчивость обороны России. Полковник также не исключил, что в зимний период стоит ожидать определенного затишья в боевых действиях.

«Запад начнет накачивать Украину оружием, а по весне она снова начнет наступать», — допустил Матвийчук.

Ранее офицер украинского батальона заявил, что наступление зимы сильно затруднит боевые действия для ВСУ. Он также добавил, что следующие несколько недель будут решающими и жестокими для него и других украинских солдат.

