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15:11, 23 августа 2023Культура

Организаторы концертов Земфиры в Казахстане ответили на критику певицы

Организаторы концертов певицы Земфиры в Казахстане ответили на критику артистки

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Организаторы концертов российской певицы Земфиры (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) в Казахстане ответили на критику артистки. Об этом пишет MK.RU в своем Telegram-канале.

В ответ на критику организаторы опубликовали в сети запросы в бытовом райдере исполнительницы: определенный цвет штор в гримерке, специальный коврик в душевой, а также свечи с особым запахом. Отмечается, что в последний момент Земфира также потребовала элитный коньяк, а когда его сразу на нашлось, тур-менеджер Земфиры устроил скандал. Организаторы также показали фото и видеозапись беспорядка, оставленного командой Земфиры в гримерке.

Ранее Земфира пожаловалась на организацию концерта в Казахстане. Исполнительница отметила, что организация мероприятия была «чудовищной». «Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане — некий Табриз, вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза... Спасибо», — написала она. При этом артистка поблагодарила зрителей, подчеркивая, что «не хотела задеть» их.

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    Сергей Равин
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