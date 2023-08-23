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11:14, 23 августа 2023Культура

Земфира рассказала о «чудовищной» организации концерта в Казахстане

Земфира пожаловалась на организацию концерта в Казахстане

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com

Российская певица Земфира (полное имя — Земфира Рамазанова, внесена Минюстом в реестр иноагентов) пожаловалась на организацию концерта в Казахстане. Об этом артистка написала в своем Telegram-канале.

Исполнительница отметила, что организация мероприятия была «чудовищной». «Три абсолютно разных концерта, много мыслей. Чудовищная организация в Казахстане — некий Табриз, вывезли на профессионализме. А в остальном, прекрасная маркиза... Спасибо», — написала она.

При этом артистка поблагодарила зрителей, подчеркивая, что «не хотела задеть» их.

Ранее Земфира поделилась подробностями своей жизни в эмиграции. Исполнительница отметила, что живет хорошо, а также совсем перестала думать о доме. Помимо этого, Земфира подчеркнула, что за рубежом получает больше предложений о выступлениях, чем в России.

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