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12:08, 23 августа 2023Путешествия

Экс-стюардесса перечислила полезные привычки пассажиров на борту

Экс-стюардесса посоветовала пассажирам брать с собой в полет тапочки из отелей

Фото: Suhyeon Cho / Unsplash

Экс-стюардесса неназванной иностранной авиакомпании перечислила несколько полезных привычек для всех пассажиров на борту. Списком она поделилась с изданием Insider.

Бывшая бортпроводница Бет Виндзор (Beth Windsor) более чем с десятилетним опытом работы посоветовала путешественникам брать с собой в полет тапочки из отелей. «Они идеальны, когда вы не хотите сидеть в неудобной обуви, но не желаете смущать попутчиков носками, какими бы милыми они ни были. Их также легко надевать и снимать», — отметила экс-стюардесса.

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Кроме того, Виндзор призналась, что всегда переодевается в домашнюю одежду после посадки в самолет. «Трудно предсказать, насколько жарко или холодно будет в полете, поэтому я обычно беру с собой легкие и удобные вещи, которые можно положить в ручную кладь. Я избегаю узких поясов и выбираю ткани, которые не мнутся», — пояснила она.

Еще несколько простых советов от бывшей бортпроводницы — использовать перед полетом крем с SPF, приносить с собой на борт еду и напитки, чтобы не ждать обслуживания и питаться по своему графику, считать ряды до ближайшего аварийного выхода, бронировать места у окна и подальше от туалетов и камбузов.

Ранее другая экс-стюардесса перечислила непозволительные поступки пассажиров на борту самолета. По словам бывшей бортпроводницы, которая работала на самолетах Airbus A380 и Boeing 777, бессчетное количество раз она уличала пассажиров в попытках закурить.

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    Марина Черняк
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