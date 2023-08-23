В приграничном регионе объявлен план «Перехват» для поимки диверсантов

В Брянской области объявлен план «Перехват» для поимки украинских диверсантов

В нескольких районах Брянской области продолжаются поиски остатков группы украинских диверсантов, пытавшихся прорваться на российскую территорию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В Климовском, Новозыбковском, Клинцовском и Стародубском районах силовики объявили план «Перехват». Личный состав МВД находится в первой степени готовности, также для обороны в нескольких отделах полиции введен план «Крепость». В селах Новые Юрковичи и Чуровичи установлена пропускная система.

Поиски членов диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ведутся с привлечением вертолетов.

Порядка 50 человек, вооруженных автоматами и гранатами, под прикрытием минометного огня Вооруженных сил Украины со стороны Черниговской области пытались прорваться 22 августа. Их встретили ответным огнем российские пограничники, Росгвардия и военнослужащие.