Летевший в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в Москве

Летевший в Сочи самолет приготовился экстренно сесть в Москве из-за поломки

Летевший из Москвы в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что пассажирский лайнер собирается сесть в столичной авиагавани из-за поломки системы кондиционирования.

По словам собеседника агентства, приземление воздушного судна произойдет с минуты на минуту.

Ранее в августе у самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в российскую столицу.