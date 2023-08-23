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12:22, 23 августа 2023Путешествия

Летевший в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в Москве

Летевший в Сочи самолет приготовился экстренно сесть в Москве из-за поломки

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Летевший из Москвы в Сочи самолет приготовился к экстренной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом РИА Новости рассказал представитель экстренных служб.

Отмечается, что пассажирский лайнер собирается сесть в столичной авиагавани из-за поломки системы кондиционирования.

По словам собеседника агентства, приземление воздушного судна произойдет с минуты на минуту.

Ранее в августе у самолета авиакомпании S7 Airlines отказал двигатель при посадке в Москве. Инцидент произошел с пассажирским лайнером, летевшим из Новосибирска в российскую столицу.

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    Фариза Бацазова
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