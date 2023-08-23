Появились подробности отравления грибами в детском лагере под Петербургом

Отравившиеся грибами в Ленобласти являются воспитанницами учреждений для сирот

Массово отравившиеся, предположительно, грибами в деревне Лопухинка под Петербургом девочки являются воспитанницами учреждений для сирот и детей с плохим здоровьем. Такие подробности приводит 78.ru в Telegram-канале.

Об инциденте в одном из детских лагерей Бокситогорского района Ленобласти стало известно ранее 23 августа. Пострадали пятеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет, четверо из них в реанимации. Один ребенок в крайне тяжелом состоянии, трое — в тяжелом, еще один — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, состояние детей ухудшилось после того, как они съели неизвестные грибы. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего.

78.ru пишет, что угодившие в больницу — «сложные подростки». Они нашли грибы на территории лагеря. Одна из подружек уговорила остальных их попробовать.

Днем ранее, 22 августа, в Башкирии пять пенсионеров попали в реанимационное отделение после употребления собранных ими грибов.