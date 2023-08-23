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18:57, 23 августа 2023Забота о себе

Девушка сбросила 76 килограммов и описала неожиданное изменение одной части тела

У похудевшей на 76 килограммов тиктокерши размер ноги уменьшился с 43 до 39

Кадр: @nataliageorgis

Пользовательница TikTok, похудевшая более чем вдвое, описала неожиданное изменение одной части своего тела. На видео с ее историей обратило внимание издание The Sun.

24-летняя тиктокерша по имени Натали Георгис призналась, что всегда была полной, а знакомые называли ее «толстой подружкой». Она была очень неуверенной в себе, боялась летать на самолетах и кататься на аттракционах. В итоге благодаря диете и упорным тренировкам девушка сбросила лишний вес. По ее словам, она похудела со 136 килограммов до 60-ти.

Георгис рассказала, что после избавления от лишнего веса у нее осталось много обвисшей кожи, которую пришлось удалить хирургическим путем. Кроме того, у нее уменьшился размер ноги, чего она никак не ожидала. «Мой размер ноги при весе 136 килограммов был 43. Мой размер при весе около 60 килограммов — 39» — написала она.

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Тиктокерша пошутила, что это ее любимый результат похудения, потому что теперь она сможет покупать обувь намного дешевле. Она также отметила, что изменение размера ноги удивило даже ее врача. Георгис добавила, что после сброса лишнего веса у нее на теле стало расти намного меньше волос, а лицо «стало неузнаваемым».

Многие подписчики удивились такому сильному уменьшению размера ноги тиктокерши. Один из них заявил, что похудел на 70 килограммов, но его размер так и остался 45.

Ранее сообщалось, что чаще всего жир скапливается на животе и боках, однако у женщин с высоким уровнем гормона эстрогена он может откладываться также на ягодицах и бедрах.

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    Никита Савин
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