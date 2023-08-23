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08:13, 23 августа 2023Россия

Володин назвал самую большую проблему Польши

Спикер ГД Володин назвал «сумасшедших у власти» самой большой проблемой Польши
Вячеслав Володин

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин назвал «сумасшедших у власти» самой большой проблемой сегодняшней Польши. Свой комментарий он разместил в Telegram-канале.

Он напомнил, что в октябре в Польше должны пройти парламентские выборы. По мнению Володина, власти страны в преддверии кампании пытаются спасти рейтинги правящей партии.

«Проводимая президентом (Анджеем — прим. "Ленты.ру") Дудой проамериканская политика негативно сказалась на рейтингах партии власти — "Право и справедливость". Согласно последнему опросу за нее готовы проголосовать всего 33 процента поляков. Следом идет "Гражданская коалиция" Дональда Туска — 32 процента. Отрыв минимальный», — написал спикер Госдумы.

Володин предположил, что не добавляет популярности правящей партии в Польше политика в отношении Украины.

Кроме того, для спасения рейтинга руководство Польши «разыгрывает карту внешней угрозы», отметил российский политик. «Несмотря на то, что такой угрозы не существует, стянули порядка 10 тысяч польских военных к границам Белоруссии», — обратил внимание он.

Польский президент и его партия для сохранения личной власти готовы пойти на многое, резюмировал спикер Госдумы.

В июле Володин обвинил Польшу в снабжении Украины оружием для преступлений.

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    Анна Щербакова
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