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10:07, 23 августа 2023Путешествия

Аэропорты Москвы возобновили штатную работу после ограничений

Росавиация: все аэропорты Москвы сняли план «Ковер», введенный ночью 23 августа

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Все московские аэропорты сняли план «Ковер» и возобновили штатную работу после введенных в ночь на 23 августа ограничений. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничения полетов были введены для обеспечения безопасности воздушных судов. В связи с этим два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Их пассажиров позже доставили до городов назначения.

В ночь на 20 августа в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедовобыл объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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    Зарина Дзагоева
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