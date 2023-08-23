Аэропорты Москвы возобновили штатную работу после ограничений

Росавиация: все аэропорты Москвы сняли план «Ковер», введенный ночью 23 августа

Все московские аэропорты сняли план «Ковер» и возобновили штатную работу после введенных в ночь на 23 августа ограничений. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что ограничения полетов были введены для обеспечения безопасности воздушных судов. В связи с этим два самолета были перенаправлены на запасные аэродромы. Их пассажиров позже доставили до городов назначения.

В ночь на 20 августа в двух московских аэропортах — Внуково и Домодедово — был объявлен режим «Ковер» из-за возможной угрозы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).