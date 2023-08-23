Президент Португалии впервые приехал в Киев

Президент Португалии Ребелу де Соуза впервые прибыл с визитом в Киев

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза впервые прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает газета Expresso.

Главной целью визита является участие в празднествах по случаю Дня независимости Украины 24 августа. Также португальский лидер примет участие в саммите «Крымская платформа».

«Мы демонстрируем свою солидарность во всех сферах (...) во всем, что принципиально. И все, что на данный момент принципиально для Украины, принципиально и для Португалии», — заявил президент.

Визит Ребелу де Соуза на Украину стал неожиданностью и держался до последнего времени в секрете. Перед прибытием в Киев президент находился с визитом в Варшаве, где лишь заявлял о желании посетить Украину в будущем.

Ранее стало известно об участии Португалии в коалиции по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, есть возможность включения в программу также других типов истребителей.