Во Франции подняли вопрос о возобновлении переговоров о членстве Турции в ЕС

В ЕП подняли вопрос о возобновлении переговоров о членстве Турции в Евросоюзе

Депутат Европарламента (ЕП) от Франции Жан-Поль Гарро обратился к Совету Европу (СЕ) с вопросом о том, как СЕ относится к идее возобновления приостановленных пять лет назад переговоров о членстве Анкары в Евросоюзе (ЕС). «Лента.ру» ознакомилась с текстом письма парламентария.

«Турция получила статус кандидата на членство в ЕС в 1999 году. Переговоры о вступлении начались в 2005 году. Однако из-за продолжающегося ухудшения ситуации с демократией, верховенством закона и базовых прав человека в Турции эти переговоры зашли в тупик с июня 2018 года», — напомнил он.

Гарро также сослался на опубликованный в декабре 2022 года документ с выводами Совета Европы относительно расширения ЕС, в котором СЕ «подтверждает свою серьезную обеспокоенность относительно демократических принципов» в Турции.

В связи с этим евродепутат обратился к Совету Европы с вопросами о том, как организация оценивает перспективы вступления Анкары в ЕС и изучает ли возможность возобновления переговоров о членстве Турции в Евросоюзе.

«Разделяет ли Совет [Европы] широко распространенное мнение о том, что Турция вряд ли действительно вступит в ЕС, потому что она не поддерживает демократические стандарты и права человека? Намерен ли Совет [Европы] возобновить переговоры, несмотря на свои последние тревожные выводы (речь о ранее упомянутых выводах СЕ — прим. «Ленты.ру»), и если да, то на чем основано это решение и какова для граждан ЕС ожидаемая стоимость средств, использованных для вступления (Турции в Евросоюз — прим. «Ленты.ру»)?» — говорится в его обращении.

Ранее представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано оценил возможность Анкары присоединиться к ЕС. По его мнению, Турция не станет членом ЕС в 2024 году. Стано подчеркнул, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы». Он также указал, что Брюссель не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.

«Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы»,— отметил он.