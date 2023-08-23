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14:51, 23 августа 2023Россия

В Москве приостановили работу общепита из-за кишечной инфекции

Роспотребнадзор приостановил работу общепита в Москве из-за кишечной инфекции

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Москве Роспотребнадзор приостановил работу общепита «Пицца.Суши.Вок» из-за двух случаев кишечной инфекции после употребления продукции, которая была заказана на сайте. Об этом сообщается на сайте службы.

«Учитывая, что дальнейшая работа предприятия общественного питания "Пицца.Суши.Вок" представляет угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, специалисты территориального отдела Управления Роспотребнадзора в СВАО опечатали предприятие в досудебном порядке», — говорится в сообщении.

Установлено, что при доставке заказа пострадавшим не представили информации о дате изготовления продукции и сроках годности. По данным службы, продукция хранилась без маркировки, что не позволяет на данный момент определить дату ее изготовления и срок годности.

Помимо того, стало известно, что готовая продукция, которую исследовали специалисты, не отвечала требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с оборудования была обнаружена кишечная палочка.

Ранее во Владимире произошло массовое отравление шаурмой, число пострадавших превысило 100 человек.

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    Никита Абрамов
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