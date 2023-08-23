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09:46, 23 августа 2023Силовые структуры

Мошенники выманили у российского психолога более четырех миллионов рублей

В Челябинской области аферисты получили от психолога более 4,3 млн рублей

Фото: Vincent Wachowiak / Unsplash

В Троицке мошенники выманили у психолога более 4,3 миллиона рублей по известной схеме. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Аферисты позвонили 53-летней женщине, первый представился «силовиком» из Москвы и сообщил, что с ее банковского счета переводят деньги. Далее разговор продолжился уже с «банковским работником». Он заявил, что случилась утечка паспортных данных, которыми могут воспользоваться мошенники, поэтому ей самой нужно взять займ и перечислить деньги на «безопасный счет». Мошенник также убедил женщину перевести на «резервную ячейку» накопления. Женщина перечислила 320 тысяч рублей.

Выполняя инструкции злоумышленников, жительница Троицка обратилась в несколько банков, где ей одобрили в общей сложности 2,5 миллиона рублей под залог квартиры. Полученную сумму она перевела аферистам на «резервную ячейку». На следующий день в почтовом ящике она нашла повестку, в которой ее просили явиться в Челябинск к сотруднику правоохранительных органов. В итоге мошенники убедили психолога взять кредиты еще и в банках Челябинска. Там ей выдали займов на сумму 1,6 миллиона рублей, которые она снова перевела аферистам.

Позднее женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее пенсионерка из Архангельска доверилась мошенникам и лишилась имущества. Она продала жилье и отдала недоброжелателям деньги.

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    Варвара Митина
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