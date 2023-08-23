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21:11, 23 августа 2023Россия

Путин высказался о значении победы в Курской битве

Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал неоценимой важность победы в Курской битве. Его слова передает РИА Новости.

Об этом глава государства заявил в ходе выступления на мероприятии, посвященном 80-летию победы в сражении. Путин поздравил россиян и ветеранов, подчеркнув, что эта победа являлась переломной точкой всей Второй мировой войны. «Значение победы в этом масштабном сражении невозможно переоценить. Она уничтожила, испепелила ударную мощь нацистов, совершила перелом всей Второй мировой войны», — отметил президент.

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    Марина Совина
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