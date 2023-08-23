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01:45, 23 августа 2023Россия

Путин рассказал об удивившем его поступке украинских властей

Путин: власти Украины ведут себя так, будто бойцы ВСУ не их люди
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: President Of Russia / Globallookpress.com

Власти Украины, посылая людей в наступление в зоне специальной военной операции (СВО), ведут себя так, будто это не их люди. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Путин рассказал об удивившем его поступке украинских властей. По словам главы государства, руководство страны бросает бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в «наступление». По мнению Путина, он иногда не понимает менталитет людей. «Ведут себя так, будто это вообще не их граждане. Потрясающе. Но это их дела, их проблемы», — подчеркнул он.

Ранее Путин сообщил, что в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) набирает силу необратимый процесс дедолларизации. Как уточнил глава государства, страны сообщества запускают новые инфраструктурные и инвестиционные проекты.

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    Марина Совина
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