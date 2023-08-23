Президент ЮАР призвал БРИКС выступить в роли стабилизатора

Президент ЮАР Рамафоса призвал БРИКС выступить в роли мирового стабилизатора

Президент ЮАР Сирил Рамафоса призвал БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) выступить в роли стабилизатора. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, объединение должно быть готовым к тому, «чтобы стабилизировать мир». «Необходимы совместные действия и поддержка друг друга, особенно в тех сферах, где наши интересы совпадают», — сказал он, будучи председателем саммита в Йоханнесбурге.

Рамафоса также поддержал слова президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о необходимости расширения БРИКС. Президент ЮАР призвал укреплять связи с теми странами, которые разделяют взгляды объединения.

«Через расширение мы будем иметь более сильное БРИКС, и это крайне необходимо в столь непростое время, как сейчас», — сказал он.

Ранее Рамафоса рассказал о намерении БРИКС продолжить усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что необходимыми условиями разрешения международных конфликтов являются опора на дипломатию, переговорный процесс и приверженность Уставу ООН.