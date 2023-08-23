Президент ЮАР заявил об усилиях БРИКС по урегулированию на Украине

Президент ЮАР Рамафоса: БРИКС продолжит усилия по урегулированию на Украине

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил о намерении БРИКС продолжить усилия по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Страны БРИКС продолжат поддерживать различные усилия, направленные на завершение этого конфликта путем диалога, посредничества и переговоров», — подчеркнул лидер Южной Африки в ходе пленарной сессии саммита стран БРИКС, который проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа.

Также он добавил, что необходимыми условиями разрешения международных конфликтов являются опора на дипломатию, переговорный процесс и приверженность Уставу ООН.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил страны БРИКС за помощь в урегулировании кризиса на Украине. Он отметил, что Россия благодарна коллегам по объединению, «которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию».