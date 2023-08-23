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15:30, 23 августа 2023Путешествия

Пассажир пригрозил попутчикам бомбой, сорвал рейс в Турцию и попал на видео

Пассажир Jet2 пригрозил попутчикам бомбой и был задержан полицией в аэропорту

Пассажир авиакомпании Jet2 пригрозил попутчикам бомбой, которую якобы пронес на борт, и сорвал рейс. Задержание мужчины полицией попало на видео, которое публикует Daily Mail.

По информации издания, самолет должен был вылететь из аэропорта британского города Восточный Мидленд в турецкую Анталью. Правонарушитель сам заявил о взрывном устройстве, когда все пассажиры уже заняли свои места. На кадрах видно, как прибывшие на место вооруженные сотрудники полиции просят мужчину поднять руки и подойти к ним.

После его задержания самолет подвергся тщательному обыску, но никаких взрывных устройств найдено не было. Спустя некоторое время лайнеру все же разрешили вылететь в Аланью.

Ранее пассажиров рейса авиакомпании Pegasus Airlines из Турции в Швецию эвакуировали из-за угрозы взрыва. Путешественники на борту самолета Airbus A320 сообщили, что узнали о бомбе, когда самолет уже вырулил на взлетную полосу.

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    Зарина Дзагоева
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