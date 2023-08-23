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04:38, 23 августа 2023Мир

В США раскрыли уязвимимость резервной бригады ВСУ

Forbes: уязвимость 82-ой бригады ВСУ кроется в легких машинах для разминирования

Фото: Ben Birchall / Reuters

Уязвимость резервной 82-ой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) кроется в легких машинах для разминирования, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

По его словам, легкость бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, стоящих на вооружении бригады, делает ее уязвимой для мин и даже крупнокалиберных пулеметов. Журналист отметил, что большинство подобных машин изготовлены на базе тяжелых танковых корпусов с толстой броней. «Но не M1132. Американская фирма General Dynamics Land Systems разработала Stryker для транспортировки по воздуху», — раскрыл автор подробности.

Обозреватель указал на то, что именно машины М1132 стали первыми подтвержденными потерями бригады. «На этой неделе 82-я бригада списала минимум две из своих примерно 20 инженерных машин M1132», — подчеркнул он.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон был осведомлен о мощности линии российской обороны перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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    Марина Совина
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