В Запорожской области сообщили об ожесточенных боях с ВСУ на двух направлениях

Рогов: в Запорожской области на двух направлениях идут ожесточенные бои

Российская армия ведет ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на ореховском и времевском направлениях. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас там идут ожесточенные бои. Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины», — рассказал он.

Рогов добавил, что ВСУ бросили в бой западную военную технику. «Все их попытки пресекаются. Никакого продвижения украинских войск вперед нет», — уточнил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении четырех атак украинских сил на запорожском фронте. В наступательных действиях был задействован личный состав 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

