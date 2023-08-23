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13:06, 23 августа 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили об ожесточенных боях с ВСУ на двух направлениях

Рогов: в Запорожской области на двух направлениях идут ожесточенные бои

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российская армия ведет ожесточенные бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на ореховском и времевском направлениях. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Сейчас там идут ожесточенные бои. Украинские боевики пытаются любой ценой прорвать нашу линию обороны, чтобы показать "перемогу" ко Дню независимости Украины», — рассказал он.

Рогов добавил, что ВСУ бросили в бой западную военную технику. «Все их попытки пресекаются. Никакого продвижения украинских войск вперед нет», — уточнил он.

Ранее Министерство обороны России сообщило об отражении четырех атак украинских сил на запорожском фронте. В наступательных действиях был задействован личный состав 65-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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