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11:35, 23 августа 2023Бывший СССР

Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине

Сальдо: на Украине антивоенные настроения растут даже в западных областях

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

На Украине растут антивоенные настроения. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно», — сказал он. По словам политика, недовольство населения растет даже в западных областях страны.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинский народ восстать против режима президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что сам «делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну».

Украинский журналист Руслан Коцаба в апреле предсказал, что с каждым днем на Украине будет становиться все больше пацифистов, и со временем они станут большинством населения страны.

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    Алевтина Запольская
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