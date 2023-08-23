Сальдо заявил о росте антивоенных настроений на Украине
На Украине растут антивоенные настроения. Об этом заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.
«Люди понимают и теперь все больше и больше начинают говорить, хотя их и запугивают, о том, что это не наша война, нам в ней участвовать не нужно», — сказал он. По словам политика, недовольство населения растет даже в западных областях страны.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Илья Кива призвал украинский народ восстать против режима президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что сам «делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну».
Украинский журналист Руслан Коцаба в апреле предсказал, что с каждым днем на Украине будет становиться все больше пацифистов, и со временем они станут большинством населения страны.