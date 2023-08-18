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18:55, 18 августа 2023Бывший СССР

Бывший депутат Рады призвал украинский народ к восстанию

Экс-депутат Рады Кива призвал украинский народ восстать против режима Зеленского

Кадр: Telegram-канал «Илья Кива - ZOV КРОВИ»

Бывший депутат Верховной Рады Украины призвал украинский народ восстать против режима президента страны Владимира Зеленского. Политик опубликовал воззвание в своем Telegram-канале.

«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», — заявил экс-депутат.

Кива добавил, что он «делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну» и выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поможет найти компромисс, и республика поспособствует началу переговоров.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило Киве обвинение в «пропаганде войны и призывах к свержению конституционного строя», а также подстрекании антивластных настроений в украинском обществе.

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    Алевтина Запольская
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