Экс-депутат Рады Кива призвал украинский народ восстать против режима Зеленского

Бывший депутат Верховной Рады Украины призвал украинский народ восстать против режима президента страны Владимира Зеленского. Политик опубликовал воззвание в своем Telegram-канале.

«Я с полной ответственностью за каждое свое слово заявляю: я действительно призываю украинский народ восстать и снести преступный марионеточный прозападный режим Зеленского», — заявил экс-депутат.

Кива добавил, что он «делает все, чтобы найти компромисс и остановить войну» и выразил уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поможет найти компромисс, и республика поспособствует началу переговоров.

Ранее Государственное бюро расследований Украины предъявило Киве обвинение в «пропаганде войны и призывах к свержению конституционного строя», а также подстрекании антивластных настроений в украинском обществе.