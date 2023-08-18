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15:50, 18 августа 2023Бывший СССР

Бывшего депутата Рады обвинили в пропаганде войны

ГБР Украины обвинило бывшего депутата Рады от «ОПЗЖ» Киву в пропаганде войны
Илья Кива

Илья Кива. Фото: Yuliia Ovsiannikova / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило очередное обвинение бывшему депутату Верховной Рады страны от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» («ОПЗЖ») Илье Киве. На этот раз политику вменяют пропаганду войны и призывы к свержению конституционного строя, говорится в сообщении ГБР в Telegram.

«Илья Кива в своих многочисленных публикациях создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую нужно сдерживать от агрессии», — заявили в ГБР.

По заявлению ведомства, Кива нагнетал антивластные настроения в украинском обществе, а также подстрекал украинскую аудиторию против поддерживающих власть граждан Украины.

Ранее в поддержке России Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила блогершу, участвовавшую в защите Киево-Печерской лавры от захвата украинскими силовиками. В СБУ заявляют, что Виктория Кохановская якобы провоцировала стычки между полицией и протестующими, а также разжигала межрелигиозную рознь.

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    Алевтина Запольская
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