СБУ обвинила в поддержке России защищавшую Киево-Печерскую лавру блогершу

СБУ обвинила в поддержке России блогершу Кохановскую, защищавшую лавру в Киеве

В поддержке России Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила блогершу, участвовавшую в защите Киево-Печерской лавры от захвата украинскими силовиками. Судя по фотографии, выложенной в Telegram-канале ведомства, речь идет о Виктории Кохановской.

В СБУ заявляют, что Кохановская якобы провоцировала стычки между полицией и протестующими, а также разжигала межрелигиозную рознь.

В СБУ также заявили, что блогер на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) называла боевые действия на Украине внутренним гражданским конфликтом, а победу России в боевых действиях — неотвратимой.

Также Кохановская дискредитировала украинских военнослужащих. Сейчас она находится под домашним арестом, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который обвинял президента Украины Владимира Зеленского в аморальности, заподозрили в служебном подлоге для выезда за пределы страны.