Власти Тверской области высказались о приписываемом Пригожину самолете

Разбившийся в Тверской области самолет является гражданским воздушным судном

Разбившийся в Тверской области самолет является гражданским воздушным судном. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора региона Игоря Рудени.

Как сообщает пресс-служба, Руденя взял на личный контроль крушение самолета. По предварительным данным, самолет принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину.

В данный момент МЧС проводит поисковые работы. Отмечается, что крушение произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Воздушное судно Embraer Legacy выполняло рейс Москва — Санкт-Петербург.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа.