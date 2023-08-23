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20:34, 23 августа 2023Россия

Власти Тверской области высказались о приписываемом Пригожину самолете

Разбившийся в Тверской области самолет является гражданским воздушным судном

Разбившийся в Тверской области самолет является гражданским воздушным судном. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора региона Игоря Рудени.

Как сообщает пресс-служба, Руденя взял на личный контроль крушение самолета. По предварительным данным, самолет принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину.

В данный момент МЧС проводит поисковые работы. Отмечается, что крушение произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Воздушное судно Embraer Legacy выполняло рейс МоскваСанкт-Петербург.

О крушении самолета в Бологовском районе Тверской области стало известно вечером 23 августа.

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    Варвара Кошечкина
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