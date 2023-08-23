Экс-советник Саркози: ЕС намеренно замалчивает апологию нацизма на Украине

Европейский союз (ЕС) замалчивает проявления нацизма на Украине. С таким обвинением выступил Арно Кларсфельд, французский правозащитник, занимавший должность советника президента Франции Николя Саркози, передает РИА Новости.

«Европа сражалась за победу над нацизмом, это противоречиво для нее сегодня — намеренно сохранять молчание в то время, как с 2014 года киевский режим разрушает памятники, воздвигнутые в честь победы над фашизмом», — сказал он.

По его словам, власти страны называют крупные улицы в честь украинских националистов, которые в ходе Второй мировой войны сотрудничали с нацистами и истребляли евреев. Проблема апологии нацизма должна быть решена, если Украина хочет вступить в Евросоюз, отметил правозащитник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев максимально старается ускорить переговоры о членстве страны в Евросоюзе. Политик отметил, что Украина может быть готова для таких переговоров уже в этом году.