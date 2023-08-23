Миллионер прилюдно рассказал о любовниках невесты и назвал себя рогоносцем

Миллионер Массимо Сегре разорвал отношения с невестой и рассказал о ее изменах

64-летний итальянский миллионер Массимо Сегре прилюдно разорвал отношения с невестой, 47-летней Кристиной Сейманди. Об этом сообщает The Independent.

Заявление, которое потрясло итальянский высший свет, прозвучало на праздновании дня рождения невесты. На банкет, который Сегре устроил в своем особняке в Турине, собрались около сотни гостей. Как пишет El Pais, в разгар вечеринки миллионер неожиданно попросил у диджея микрофон, откашлялся и начал говорить.

К удивлению собравшихся, Сегре назвал себя рогоносцем, рассказал, что знает об изменах невесты, и посоветовал ей уходить к любовнику. «Дорогая Кристина, поезжай на Миконос со своим юристом и будь с ним счастлива, — сказал он. — Все уже оплачено, так же как и та твоя поездка во Вьетнам».

Я всегда думал, что когда любишь кого-то, то желаешь этому человеку всего самого лучшего, даже больше, чем себе самому. В данном случае я желаю, чтобы Кристина получила свободу любить. Если конкретнее, то любить другого, хорошо известного юриста. Дорогая Кристина, я знаю, что и в мыслях, и в сексуальном отношении ты с ним, ты сама ему в этом признавалась. А до него — с известным промышленником. И я, как ты понимаешь, не очень рад, что выгляжу перед всеми вами рогоносцем Массимо Сегре

Сейманди ушла во время речи и позднее обвинила Сегре в том, что тот сознательно спланировал акт мести. «Когда он только начал, я думала, это шутка, — заявила она. — Потом была ошеломлена. Это был акт отвратительного насилия».

Сейманди добавила, что за две недели до вечеринки из ее вещей исчезло драгоценное кольцо, подаренное к грядущей свадьбе матерью Сегре. В ответ миллионер пожаловался, что бывшая невеста сняла с их общего банковского счета 700 тысяч евро.

Советник Сейманди сообщил The Times, что она, вероятнее всего, попытается защитить репутацию в суде.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни раскрыл измену жены и устроил ей свадьбу с любовником.