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18:01, 23 августа 2023Путешествия

Авиакомпания не смогла найти пилота и закрыла людей в самолете на семь часов

Spirit Airlines закрыла людей в самолете на семь часов из-за нехватки персонала

Фото: Paul Hennessy / Globallookpress.com

Авиакомпания Spirit Airlines не смогла найти свободного пилота для выполнения рейса и закрыла людей в самолете на семь часов. Об этом рассказали пассажиры в соцсетях, на что обратило внимание Daily Mail.

Издание отмечает, что недовольные путешественники назвали перевозчика «отстоем» и пообещали больше никогда не летать рейсами этой авиакомпании. Одна из них, Линдси Маскера (Lindsey Mascera), рассказала, что на борту находилось около 200 человек. Она снимала их на видео и публиковала кадры в сети, пока компания пыталась решить вопрос с пилотом.

Представители Spirit Airlines объяснили, что ситуация вызвана нехваткой персонала. Когда стало понятно, что рейс не состоится, пассажирам разрешили покинуть салон самолета и пообещали вернуть деньги.

Ранее несколько пассажиров авиакомпании Delta Air Lines потеряли сознание из-за жары в салоне самолета. По словам сотрудницы Fox News Кристы Гарвин, которая находилась на борту, температура поднялась до 111 градусов по Фаренгейту (около 43 градусов Цельсия).

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    Зарина Дзагоева
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