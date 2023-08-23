В Запорожской области назвали число сгоревшей на участках фронта техники ВСУ

На ряде участков фронта в Запорожской области сгорело до 50 единиц техники ВСУ

В Запорожской области российские военные уничтожили большое количество техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на некоторых участках фронта находится до 50 единиц «железа, которое стоит уже догоревшее». Он также отметил, что ВСУ понесли серьезные потери и в личном составе.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал об ожесточенных боях с украинскими войсками на ореховском и времевском направлениях.