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17:14, 23 августа 2023Среда обитания

Сироте из российского региона выдали затопленную квартиру

Сироте из Тверской области выдали затопленную квартиру без ремонта

Фото: Jaye Haych / Unsplash

Сироте из Тверской области выдали квартиру, непригодную для жилья. Объект не отремонтировали после затопления, передает «Комсомольская правда».

Власти российского региона предоставили сироте жилье в 2015 году. Один из местных жителей обращался в администрацию, но ремонт в квартире так и не сделали. После он рассказал о ситуации прокуратуре Вышневолоцкого района.

Там установили, что для приведения жилого помещения в пригодное для проживания состояние необходимо полностью заменить оконные блоки и электропроводку. Прокурор подал в суд исковое заявление, согласно которому администрацию должны обязать в течение трех месяцев провести капремонт жилья. В настоящее время решение вступило в силу, была подготовлена смета на ремонт и заключен договор с подрядчиком.

Ранее в Новосибирской области сироты получили от властей квартиры без тепла и света. На замглавы района завели уголовное дело, которое направили в суд.

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    Александра Качан
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