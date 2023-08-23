Сироте из российского региона выдали затопленную квартиру
Сироте из Тверской области выдали квартиру, непригодную для жилья. Объект не отремонтировали после затопления, передает «Комсомольская правда».
Власти российского региона предоставили сироте жилье в 2015 году. Один из местных жителей обращался в администрацию, но ремонт в квартире так и не сделали. После он рассказал о ситуации прокуратуре Вышневолоцкого района.
Там установили, что для приведения жилого помещения в пригодное для проживания состояние необходимо полностью заменить оконные блоки и электропроводку. Прокурор подал в суд исковое заявление, согласно которому администрацию должны обязать в течение трех месяцев провести капремонт жилья. В настоящее время решение вступило в силу, была подготовлена смета на ремонт и заключен договор с подрядчиком.
Ранее в Новосибирской области сироты получили от властей квартиры без тепла и света. На замглавы района завели уголовное дело, которое направили в суд.