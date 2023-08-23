Сироте из российского региона выдали затопленную квартиру

Сироте из Тверской области выдали затопленную квартиру без ремонта

Сироте из Тверской области выдали квартиру, непригодную для жилья. Объект не отремонтировали после затопления, передает «Комсомольская правда».

Власти российского региона предоставили сироте жилье в 2015 году. Один из местных жителей обращался в администрацию, но ремонт в квартире так и не сделали. После он рассказал о ситуации прокуратуре Вышневолоцкого района.

Там установили, что для приведения жилого помещения в пригодное для проживания состояние необходимо полностью заменить оконные блоки и электропроводку. Прокурор подал в суд исковое заявление, согласно которому администрацию должны обязать в течение трех месяцев провести капремонт жилья. В настоящее время решение вступило в силу, была подготовлена смета на ремонт и заключен договор с подрядчиком.

Ранее в Новосибирской области сироты получили от властей квартиры без тепла и света. На замглавы района завели уголовное дело, которое направили в суд.