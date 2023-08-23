Анастасия Решетова снялась в мини-шортах и вызвала споры в сети

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая девушка рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в коротком наряде и вызвала споры в сети. Соответствующий пост появился в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 27-летняя манекенщица позировала в рубашке с цветным абстрактным принтом, которая была заправлена в кремовые мини-шорты с завышенной талией. Также она распустила волосы и дополнила образ белыми кедами и носками. «Думай от тех, кто носит тебя на руках, — не ешь на ночь», — подписала снимки инфлюэнсерша.

В свою очередь, подписчики высказались о внешнем виде модели в комментариях. «Вы фотошопите ноги. Вопрос, зачем писать про килограммы, когда реально видно, что ноги делаете себе тоньше», «Смешно просто, дурит сама себя», «Что за дистрофия?», «Надеюсь, ты здорова», «Просто ужас, вам худоба не идет», «Как анорексичка стала», — отметили юзеры.

Ранее российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова назвала неожиданную причину своей худобы. По словам 30-летней манекенщицы, на протяжении восьми лет она страдала от булимии и анорексии.