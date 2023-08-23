В России предложили усилить оборону Черного моря из-за самолетов-разведчиков

Депутат Новиков: стоит усилить оборону Черного моря из-за самолетов-разведчиков

Иностранные самолеты-разведчики над Черным морем ищут слабости в российской системе обороны, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. В разговоре с «Лентой.ру» он предложил усилить защиту этой акватории из-за частых полетов самолетов стран НАТО над ней.

«Россия может в данном конкретном случае дать такой же конкретный и инструментальный ответ, связанный с укреплением всех структур своей военной, технической безопасности в соответствующем регионе. Решения об усилении российских вооруженных сил в целом за последнее время были приняты», — сказал депутат.

Зона Черноморья является и должна являться зоной особого, специального внимания как Вооруженных сил Российской Федерации, так и российских специальных служб Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Интерес самолетов-шпионов

В последнее время самолеты-шпионы государств Североатлантического альянса стали чащи летать над Черным морем из-за проблем украинского контрнаступления, полагает Новиков.

«[Они] разыскивают слабые звенья в нашей системе противовоздушной защиты, других способах охраны российского водного, сухопутного и воздушного пространства с тем, чтобы как минимум нанести отдельные чувствительные удары с серьезными экономическими и политическими последствиями. Например, разрушение объектов инфраструктуры, таких как Крымский мост, разрушение крупных предприятий, других важных инженерных сооружений будет рассматриваться не только как нанесение ущерба и снижение возможностей России в определенном регионе, но и вызывает надежды на то, что внутри Российской Федерации эти эпизоды будут негативно восприняты населением, которое в подобной ситуации будет полагать, что российское государство не обеспечивает их должной защиты и безопасности», — считает парламентарий.

Чтобы такие акции проводить, нужно обезопасить тех, кто в них будет участвовать. Нужно гарантировать, что эти акции завершатся не провалом и позором, а завершатся успехом. Поэтому активизация разведывательной деятельности — это ровно то, что необходимо сегодня НАТО для поддержки Киева Дмитрий Новиков депутат Госдумы

22 августа над акваторией Черного моря и Румынией было зафиксировано рекордное количество самолетов-разведчиков стран НАТО, пишет румынское издание Adevarul. Среди них — два Boeing E-3 Sentry, самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, Lockheed EP-3E Aries II ВМС США и Bombardier Challenger 650 ARTEMIS. Последний, как утверждает Adevarul, хоть и выглядит как гражданский самолет, но оснащен оборудованием, которое может перехватывать сообщения. В материале сказано, что такие воздушные суда уже давно летают в этом районе.